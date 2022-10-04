«Ненавидела, но терпела»: Пугачевой напомнили, кто сделал ее Примадонной Продюсер Рудченко: Пугачева раскритиковала тех, кто во многом возвел ее в статус примадонны российской эстрады

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Алла Пугачёва

Алле Пугачевой, ответившей критикам после отъезда в Израиль, хватило опыта общения с представителями шоу-бизнеса, чтобы не переходить на личности, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он счел нормальным, что люди, которых ненавидела певица, испытывали к ней такие же чувства. Продюсер отметил, что Пугачева раскритиковала тех, кто во многом возвел ее в статус примадонны российской эстрады.

Она говорит про холопов, но, по сути, сама тоже являлась холопом в отношении людей, к которым испытывала недовольство или ненависть. Ненавидела, но терпела, чтобы не потерять репутацию, монетизацию, бюджеты и свою значимость на российской эстраде, потому что какой бы ты ни была королевой, все твои заслуги подтверждают непосредственно люди, критики, представители индустрии. Без них она бы не была той Примадонной, в статус которой ее возвели. Это как раз те люди, про которых она так говорит. Они дали эту волну, а после этого население начало ее любить, — подчеркнул Рудченко.

Ранее Пугачева опубликовала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) комментарий о том, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Примадонна пожелала им «скрежетать зубами» и заявила, что ее ненавистники «были холопами, стали рабами». При этом она не назвала никаких имен.

Об отъезде Пугачевой вместе с детьми Гарри и Лизой в Израиль стало известно 29 сентября. Автомобиль звезды был замечен на пути в аэропорт Внуково. Позднее эту информацию подтвердила NEWS.ru подруга певицы Любовь Аксенова, которая была портнихой артистки и шила ей сценические костюмы.