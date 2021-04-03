Неизвестный деверь Пугачёвой рассказал, какой она человек

https://static.news.ru/photo/c45221fc-95ac-11eb-a99b-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Троюродный брат Максима Галкина Игорь Жуков принял участие в телешоу «Звёзды сошлись» на НТВ, где рассказал, как супруга телеведущего Алла Пугачёва относится к нему и его семье.

Он ответил на вопрос Леры Кудрявцевой, почему о нём никогда никто не слышал, несмотря на то, что сам Галкин постоянно постит в соцсетях фотографии с семейных праздников и торжеств. Жуков отметил, что часто бывает в доме родственников, а также был на свадьбе певицы и телеведущего, где «Алла Борисовна сама пригласила его на танец, потому что он бы не осмелился».

Максима Галкина его родственник считает очень хорошим братом — порядочным и добрым. А Алла Пугачёва относится ко всем его родственникам хорошо.

Она очень дружелюбная и приветливая. Я не волнуюсь рядом с ними (Пугачёвой и Галкиным), потому что волнуешься, когда ждёшь чего-то негативного, а тут ничего такого быть не должно, — рассказал Игорь на шоу.

Он признался, что из-за пандемии редко видится со звёздными родственниками, но постоянно созванивается.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист сделал похабный комплимент Пугачёвой на дне рождения Вячеслава Зайцева. Причиной стала красная шляпка артистки.