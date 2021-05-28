«Не интересует реакция Бузовой»: Дава — о работе ведущим «Дома-2»

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Российский блогер Давид Манукян, известный как Дава, недавно стал ведущим реалити-шоу «Дом-2», откуда в начале 2021-го ушла экс-возлюбленная молодого человека — Ольга Бузова. По словам звезды, его не интересует, как она отреагирует на приглашение в проект бывшего кавалера, передаёт телеканал МУЗ-ТВ.

Дава отметил , что давно мечтал присоединиться к программе и желание наконец-то сбылось. Его соведущими станут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Им предстоит разбираться в конфликтных ситуациях участников и помогать им «строить отношения». Первый выпуск с Манукяном выйдет в эфир 1 июня.

Я планировал попробовать себя в роли ведущего, потому что очень хотел сделать что-то новое. Мне неинтересно, как на это отреагирует Ольга [Бузова], не хочу говорить об этом. Для меня «Дом-2» в первую очередь работа, за которую я получаю деньги. Не собираюсь отказываться от неё. Для меня это шаг вперёд, — добавил блогер.

Ольга Бузова вела «Дом-2» на ТНТ до конца 2020 года, а в этом году покинула проект. После её ухода единственным «старичком» из ведущих осталась Ксения Бородина. Ей будут платить миллион рублей в месяц, больше неё никто из участников шоу получать не будет. По словам экс-участника, а ныне ведущего шоу Андрея Черкасова, Дава занял гримёрку Бузовой. Он отметил, что воспринял эту новость позитивно и с улыбкой. Черкасов в целом рад пополнению в команде и считает, что Дава справится с задачей.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова, вероятно, нашла нового кавалера. Интернет-пользователи отметили, что парень очень похож на экс-бойфренда звезды Даву Манукяна — тоже молодой, пишет рэп и красиво ухаживает. Подписчики рассекретили возможного ухажёра звезды, обратив внимание, что в одной из многочисленных Instagram-историй исполнительницы мелькнули знакомые мужские кроссовки — такие же носит начинающий музыкант Радий.