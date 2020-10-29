Названы доходы помощников российских звёзд

https://static.news.ru/photo/9508a582-1a5b-11eb-9409-fa163e074e61_660.jpg Фото: fkirkorov/twitter.com

Личные помощники, визажисты и стилисты российских звёзд рассказали, какие суммы им приносит работа со знаменитыми клиентами.

Стилист-визажист Селия Кучумова, среди клиентов которой Наташа Королёва, Регина Тодоренко, Валерия, Ольга Бузова, Оксана Самойлова и популярные блогеры, берёт за выезд к клиенту от 30 тысяч рублей. Если звезде нужна помощь на всё время мероприятия, сверху необходимо доплатить ещё 50 тысяч, пишет «Комсомольская правда».

Стилист Арсен Айрапетов, который уже пять лет работает у Филиппа Киркорова, может собрать гардероб с нуля, это стоит 50 тысяч рублей, может разобрать уже имеющиеся вещи за пять тысяч в час, но старается этим не заниматься. За два года сотрудничества с поп-королём Айрапетов купил квартиру в Москве.

Остеопат Татьяна Осинцева, помогающая фигуристу Дмитрию Соловьёву, Ольге Бузовой, Владу Соколовскому берёт пять тысяч рублей за 40-минутный сеанс массажа в своём кабинете. К звёздам Осинцева выезжает сама.

Педагог и блогер Елена Куликова занимается с детьми Тимати, Леры Кудрявцевой, Лены Темниковой, Юлии Барановской и других. Она не выезжает на дом, консультация у неё стоит пять тысяч, а разовое занятие — 2500–3500 рублей.

Помощники звёзд по хозяйству чаще остаются в тени, но недавно Ксения Бородина призналась, что её знакомые платят домработницам 75–150 тысяч в месяц, хотя сама телеведущая считает, что 150 тысяч — слишком много.

Водители звёзд получают от 80 тысяч в месяц, няни — от ста, садовники — от 20 тысяч в месяц, а повара — от пяти тысяч ежедневно.

Как писал NEWS.ru ранее, осенью 2020 года зафиксирован заметный рост зарплат по ряду профессий, в некоторых случаях показатели весьма значительны. В октябре по сравнению с началом весенней пандемии вырос спрос на грузчиков (в 2,6 раза), охранников (в 3,3 раза), курьеров (в 4,4 раза) и разнорабочих (в 5,4 раза).