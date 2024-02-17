Назван популярный блогер, которому Моргенштерн обязан успехом на сцене Музкритик Бабичев: Моргенштерн своим успехом обязан талантливому Slava Marlow

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Рэперу Моргенштерну (Алишер Моргенштерн, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) очень повезло в музыкальном плане из-за того, что он знаком с талантливым продюсером и блогером Slava Marlow, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, в данный момент Моргенштерн является «законсервированным» проектом, поскольку действия артиста за рубежом не вызывают прежнего интереса, чтобы влиять на аудиторию.

В музыкальном плане ему повезло: он сошелся со Slava Marlow, так как последний — очень талантливый, есть своя манера, стиль в звуке, он занял свою нишу, у него свой стиль в аранжировке, в работе с голосом. В этой ситуации Алишеру очень повезло, — сказал Бабичев.

Ранее рэпер обратился к властям Арабских Эмиратов после того, как ему закрыли въезд в Дубай. Певец заявил, что после интервью журналистке Ксении Собчак его не пустили в страну, хотя он никогда не нарушал местные законы, не делал со сцены никаких политических заявлений, а его бизнес исправно приносил государству доход.

Ранее Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию Моргенштерна по делу о нарушении закона об иноагентах. Рэпера оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он не предоставил отчетность о своем финансировании.