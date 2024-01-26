Изгнанный из Дубая Моргенштерн рассказал, куда отправится на ПМЖ Моргенштерн назвал ОАЭ вторым домом и анонсировал отъезд в США

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обратился к властям Арабских Эмиратов после того, как ему закрыли въезд в Дубай. Певец разместил на Youtube-канале MORGENSHTER видео, в котором заявил, что никогда не нарушал местные законы, не делал со сцены никаких политических заявлений, а его бизнес исправно приносил государству доход.

По словам артиста, ОАЭ стали для него вторым домом, к которому он испытывает самые теплые чувства из-за царящих здесь свободы, справедливости и безопасности. Официального обоснования запрета Моргенштерн, как он подчеркнул, так и не получил.

Теперь Моргенштерн собирается, по его словам, попробовать свои силы в США. Причем в Штаты, отметил артист, изначально он ехать никогда не хотел, однако теперь он не знает, где ему жить.

В ноябре 2023 года власти ОАЭ внесли рэпера в черный список после его интервью журналистке Ксении Собчак. В беседе с телеведущей музыкант указывал, в частности, что ему легко обходить установленные правительством Эмиратов законодательные ограничения.

До этого Моргенштерн принес свои извинения за «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Он опубликовал видео в социальной сети, где признался, что получил приглашение на мероприятие, но решил не ехать в Москву. Также артист подчеркнул, что является патриотом.