«Навка так не может»: жена Пескова восхитилась Региной Тодоренко

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Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка выразила восхищение выступлением телеведущей Регины Тодоренко на шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым.

Тодоренко и Костомаров показали номер под песню «Тропы» в исполнении Пелагеи. Катание пары под стать этой медитативной песне — вдумчивым и чувственным. Лены жюри после выступления пары даже заметили, что фигуристы ввели их в состояние транса.

После проката Тодоренко и Костомарова микрофон взяла супруга Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка, которая восхитилась тем, что делала телеведущая на льду. По словам Навки, она даже не задумывалась о том, что Тодоренко делает, потому что она дополняла Костомарова, нежно на него смотрела и была очень женственной.

Я всю дорогу думала: «Прямо как мы с Романом». А в конце, когда ты запела, я подумала: «Нет, не как Навка. Навка так не может», — сказала прославленная российская фигуристка, входящая в состав жюри шоу «Ледниковый период».

За выступление Тодоренко и Космтомаров получили высший судейский балл — 6.0 за артистизм и 6.0 за технику исполнения.