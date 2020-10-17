Навка опубликовала совместные фото с Песковым

https://static.news.ru/photo/886ee7ea-1098-11eb-a6f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tatiana_navka

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила своего супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с днём рождения и поблагодарила за то, что он для неё и любовь, и друг, и опора. Всё это она написала в Instagram, проиллюстрировав пост совместными фото.

Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты моя любовь, моя опора, мой друг и за то, что у нас есть наша Надежда. С днём рождения, мой любимый, — написала Навка.

Поклонники отметили, что они очень похожи и выглядят счастливыми. Навка и Песков в браке уже пять лет, у них растёт дочь Надежда. 17 октября Пескову исполнилось 53 года.

Как писал NEWS.ru, Татьяна Навка в новом сезоне телешоу «Ледниковый период» будет заседать в судейской коллегии. В первом же выпуске она предстала в очень ярком образе — в костюме с жакетом цвета фуксии. Ранее этот оттенок, очень актуальный в осенне-зимнем сезоне, уже обсуждали в «Модном приговоре» на Первом канале. По мнению телеэксперта Эвелины Хромченко, он больше подходит брюнеткам, а блондинкам лучше держаться от него подальше, поскольку он может дискредитировать весь образ.