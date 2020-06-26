Наташа Королёва неожиданно сменила имидж и помолодела

Украинская певица Наташа Королёва в очередной раз удивила своих поклонников. Артистка решила кардинально сменить свой имидж.
Брюнетка перекрасила волосы в карамельный цвет. Она также сделала длинную чёлку, которая почти закрывает глаза.
Настроение чёлка! — написала светская львица под своим постом в Instagram.
Поклонники артистки пришли в восторг от внешнего вида их кумира. Многие отметили, что Королёва резко помолодела. Однако нашлись и те, кто начал утверждать, что певица воспользовалась накладными волосами и скоро она предстанет в старом образе.
Как писал NEWS.ru, сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени, сидя дома на карантине, кардинально сменил имидж. 21-летний внук Аллы Пугачёвой опубликовал видео в своём Instagram, на котором показал весь процесс преображения. Он взял машинку для стрижки и сам себя побрил налысо, примеряя разные образы. При этом Байсаров отметил, что сделал это от скуки, так как он не может покинуть дом.
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