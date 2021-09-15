«Народ выйдет на улицу»: Пригожин об отказе смягчить приговор Ефремову

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя отказ суда смягчить приговор артисту Михаилу Ефремову, призвал не прибегать к эмоциям. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что изменение приговора вызовет негативную реакцию в обществе и «народ выйдет на улицу».

Давайте мы не будем прибегать к эмоциям такого характера, как любовь к артисту. Есть артист Ефремов, которого мы безумно любим и уважаем, а есть гражданин Ефремов, который нарушил закон, — сказал Пригожин.

По его словам, публичные люди несут ещё больше ответственности, чем простые граждане, поскольку они подают пример обществу. Продюсер подчеркнул, что уважает Ефремова за его творчество, но плохо относится к тому, что он должен быть оправдан.

Я безумно уважаю творческую личность Ефремова. Я к нему отношусь как к творцу, как к талантливому актёру со всеми почестями, но я плохо отношусь к тому, что человек, севший пьяный за руль, убивший человека, должен быть оправдан. Это в принципе неправильно, и мы сейчас не должны уповать на имя, — отметил продюсер.

Он добавил, что не желает ни одному человеку оказаться в той ситуации, в какой оказался заслуженный артист России.

Мне по-человечески его очень жалко. Я бы хотел, чтобы его оправдали, но это делать нельзя категорически, ибо мы перейдём ту самую границу и ту самую черту. <...> Если только случится оправдание, то народ выйдет на улицу и будет ненавидеть этих же актёров, — сказал Пригожин.

15 сентября Второй кассационный суд Москвы оставил в силе приговоре Ефремову в виде 7,5 года заключения в колонии общего режима. 8 июня 2020 года в Москве он в пьяном виде устроил смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что артист «опоздал с раскаянием». Также он добавил, что кассационная жалоба с просьбой смягчить приговор «была составлена отвратительно».

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала, что не испытывает никакого оптимизма по поводу будущего Ефремова. Актёр Михаил Горевой отметил, что любой человек достоин милосердия, тем более Ефремов.