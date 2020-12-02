Муж Полины Гагариной задумался о поиске новой возлюбленной

https://static.news.ru/photo/3cc6f058-34a6-11eb-a9b0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков Фото: facebook.com/isxakov

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков решился на откровенный разговор со своими подписчиками.

Возвращаясь вечером домой после работы он вышел в эфир в соцсети, в котором рассказал как проходят дни, после того как звёздная супруга подала на развод.

По словам Исхакова, Новый год он будет отмечать в одиночестве. Вечера сейчас проводит так: смотрит в окно, курит, слушает лирическую музыку, иногда пишет стихи. Он также признался, что искал себе новую любовь на сайте знакомств.

Ну давайте искать мне невесту, а что ещё делать-то? — цитирует фотографа KP.RU.

После такого заявления подписчики, как сговорившись, стали предлагать ему кандидатуру выпускницы «Фабрики звёзд-7» Юлии Паршуты. По словам пользователей, она была бы отличным вариантом.

Почему вы про Юлию Паршуту сейчас вспомнили? Мы не знакомы лично, но она очень красивая девушка, видел в Инстаграме. И как бы мне с ней познакомиться, — ответил Исхаков, намекнув, что был бы не против такой кандидатуры в невесты.

Впервые о разрыве союза звёздной пары стало известно полгода назад. Так, в последнее время супруги жили врозь, однако официально не были разведены. Брак длился около шести лет, в настоящее время их дочери Мие три года. У артистки также есть 13-летний сын от первого брака. Причины расставания с Исхаковым Гагарина пока не раскрывает.

Ранее стало известно, что Гагарина подала официальное заявление на развод. Соответствующий документ поступил в распоряжение Люблинского районного суда Москвы. Заявление уже принято в производство. В частности, артистка потребовала предоставить ей опеку над общей дочерью Мией. Также в заявлении указано, что певица не будет выступать против общения девочки с отцом, писал NEWS.ru.