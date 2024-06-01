Муж Кадышевой заявил о планах жены спеть дуэтом с SHAMAN

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Надежда Кадышева и Александр Костюк

Основатель ансамбля «Золотое кольцо» и муж его солистки Надежды Кадышевой Александр Костюк в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал, какие творческие планы вынашивает жена. Оказывается, она хочет спеть вместе с SHAMAN

С SHAMAN песня «Широка река» хорошо получилась бы. Будет [дуэт], будет обязательно, — пообещал Костюк.

Ранее он отказался обсуждать слухи об онкологическом заболевании жены. По его словам, у Надежды Кадышевой все хорошо, она работает и выезжает на гастроли.

18 мая впервые после долгого отсутствия на фоне слухов об онкологическом заболевании Кадышева дала концерт. Она выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. В ходе мероприятия певица исполнила одну из своих самых знаменитых композиций «Виновата ли я» и поблагодарила близких за поддержку. Также артистка передала музею девять концертных нарядов из своего гардероба.

Александр Костюк также комментировал слухи о вражде Кадышевой и Надежды Бабкиной. Мужчина пояснил, что у людей, которые занимаются своим делом, нет на это времени. По словам Костюка, обе артистки помогают сделать русские народные песни популярными, и количество поклонников такой музыки сейчас растет.