https://static.news.ru/photo/d74e7a40-c690-11e9-a826-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов Фото: instagram.com/yusif_eyvazov_official

Оперный певец Юсиф Эйвазов рассказал, что похудел не только благодаря своей супруге Анне Нетребко, но и спорту. Он потерял 26 кг.

Супруги приехали на открытие конкурса «Новая волна» в Сочи, где их встретил композитор Игорь Крутой. Последний удивился новому внешнему виду своего друга, поэтому попытался узнать рецепт диеты.

Секс? — предположил композитор.

Секс всегда был. Всё-таки рядом со мной такая роскошная женщина. А вот спорта в моей жизни никогда не было. Сейчас появился, — подчеркнул Эйвазов.

В свою очередь Нетребко отметила, что любит мужа в любом весе. А сейчас она просто радуется за него, так как у него появился «кураж», передаёт « КП ».

Ранее News.ru писал о том, что знаменитая оперная певица Анна Нетребко во время выступления в честь чествования интенданта и директора концертного зала в Баден-Бадене Андреаса Мёлих-Цебхаузера залезла на стол и исполнила арию. При этом звезда была одета в мини-юбку и туфли на высоких каблуках.