Моргенштерн подарил своей девушке 5 млн рублей и внедорожник

https://static.news.ru/photo/8183a5e4-9142-11eb-b978-96000091f725_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Алишер Моргенштерн подарил своей девушке Диляре Зинатуллиной на день рождения чемоданчик с пятью миллионами рублей, а также красный автомобиль Range Rover, чтобы ей не тяжело было его нести.

Та самая женщина, которая была рядом с Алишером ещё до Моргенштерна, а теперь весь этот мир наш, — написал Моргенштерн в Instagram.

Вручая возлюбленной деньги, Моргенштерн призвал её вложить их в себя и во всё, что ей нужно. Диляре подарки понравились, она тут же села за руль внедорожника, и окружающие её люди отметили, как он хорошо подходит по цвету к её сумочке и солнцезащитным очкам.

Моргенштерн рассказал о праздновании 21-го дня рождения своей подруги, которое проходило в деловом центре «Москва-Сити». В сторис Instagram он продемонстрировал также чёрную икру с фуршета и множество букетов.

Как писал NEWS.ru, Кировский районный суд Уфы обязал взыскать с Моргенштерна 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав при использовании песни «Владимир Путин — молодец». С таким требованием выступал автор композиции Олег Лихачёв. Суд также обязал музыканта прекратить использование композиции без получения разрешения в установленном законом порядке. Однако ходатайство о том, чтобы рэпер принёс публичные извинения, было отклонено, сообщили в пресс-службе суда.

Песня «Владимир Путин — молодец» получила широкое распространение в социальных сетях, особенно в TikTok, пользователи которого снимают с фрагментом композиции различные короткие видеоролики. При этом треки проходят предварительную модерацию. Считается, что если они находятся в базе соцсети, претензий по авторскому право возникнуть не должно. Во всех остальных случаях TikTok удаляет аудиодорожку. Однако автор хита настаивал на том, что рэпер не просто записал ролик, а извлекал прибыль, используя чужое творчество. При этом соглашение на использование песни не заключал и использовал её без ведома автора.