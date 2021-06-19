Моргенштерн объявил, что собирается жениться

https://static.news.ru/photo/33f2b334-d165-11eb-9995-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Моргенштерн объявил о том, что собирается взять в жёны свою подружку. Его избранницей стала блогер Дилара Зинатуллина, с которой музыкант встречается четыре года, пишет Peopletalk.

Девушка уже ответила рэперу согласием, но ни о дате свадьбы, ни месте её проведения ничего не известно.

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О переменах в личной жизни рэпер объявил внезапно, на каком-то мероприятии. Кадры засняли очевидцы.

Сегодня мы решили пожениться, — говорит музыкант под громкие крики собравшейся вокруг толпы людей.

Официального подтверждения о помолвке пока тоже нет.

Как сообщалось ранее, певица Валерия впервые раскрыла своё отношение к рэперу Алишеру Валееву, известному как Моргенштерн, после скандала на «Премии МУЗ-ТВ» и рассказала про «новую реальность» в российском шоу-бизнесе. Она добавила, что была уверена, что «волна дури» на отечественной сцене быстро закончится, но этого не случилось.