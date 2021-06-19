16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Моргенштерн объявил, что собирается жениться

04:17, 20 июня 2021
Моргенштерн Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Моргенштерн объявил о том, что собирается взять в жёны свою подружку. Его избранницей стала блогер Дилара Зинатуллина, с которой музыкант встречается четыре года, пишет Peopletalk.

Девушка уже ответила рэперу согласием, но ни о дате свадьбы, ни месте её проведения ничего не известно.

Instagram @influesii

О переменах в личной жизни рэпер объявил внезапно, на каком-то мероприятии. Кадры засняли очевидцы.

Сегодня мы решили пожениться, — говорит музыкант под громкие крики собравшейся вокруг толпы людей.

Официального подтверждения о помолвке пока тоже нет.

Как сообщалось ранее, певица Валерия впервые раскрыла своё отношение к рэперу Алишеру Валееву, известному как Моргенштерн, после скандала на «Премии МУЗ-ТВ» и рассказала про «новую реальность» в российском шоу-бизнесе. Она добавила, что была уверена, что «волна дури» на отечественной сцене быстро закончится, но этого не случилось.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео