Молодая жена юмориста Евгения Петросяна оказалась владелицей огромной элитной квартиры в Москве. Татьяна Брухунова с 2016 года является собственницей квартиры общей площадью 232 кв. м, с машиноместом и видом на озеро.
Документы на квартиру Брухуновой некто прислал в редакцию
Элитная квартира Брухуновой находится в Хамовниках, в ней несколько спален, санузлов, есть даже детская комната. Непосредственные участники этой истории комментарии давать отказались.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Брухунова, новоявленная супруга шоумена Евгения Петросяна, продемонстрировала небольшую часть своих украшений. «Цацки-цацочки», как она их назвала, были продемонстрированы в ходе прямого эфира в Instagram.
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