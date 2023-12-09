«Многие прошли через это»: смотрят ли «Слово пацана» на Украине и в США Учитель рассказал, что сериал «Слово пацана» смотрят на Украине и в США

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

Популярность российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» добралась уже до США, рассказал режиссер Алексей Учитель. Кто смотрит «Слово пацана» за океаном, смотрят ли сериал на Украине, где еще набирает популярность российское кино?

Кто смотрит «Слово пацана» в США

Режиссер Алексей Учитель заявил, что сериал «Слово пацана» сделан «профессионально в высоком смысле слова» и поэтому привлекает зрителей даже за рубежом.

«Мне звонили из Лос-Анджелеса, там русскоязычное население тоже смотрит. Я думаю, многие сами наблюдали за этими процессами в 90-е, некоторые люди прошли через это», — считает режиссер.

Он признал, что содержание сериала и многие сцены в нем вызвали много споров, «но для интересного и серьезного произведения это обычное дело». Одним из таких моментов была тема изнасилования героини по имени Айгуль, которую сыграла дочь Учителя Анна Пересильд.

Как реагируют на «Слово пацана» на Украине

На Украине сериал про молодежные банды 1980-х в Татарстане также привлек внимание. Телеканал НТА посвятил ему сюжет, в котором ведущие признали, что заглавный трек сериала «Пыяла» стал самым популярным в украинском сегменте онлайн-стриминга, сам сериал вышел на первое место в Google-трендах, а украинцы отнеслись к «Слову пацана» с искренним интересом.

На фоне вооруженного конфликта на Украине это вызвало негативную реакцию у антироссийски настроенных деятелей: так, УНИАН призвало запретить российский сериал, «пока не поздно», а в украинских школах начали предупреждать родителей о «российской пропаганде» в сериале (к российской пропаганде отнесли и заглавный трек на татарском языке).

В итоге в Госкино Украины объявили, что показ и распространение «Слова пацана» нарушают закон, которым в 2015 году в стране была запрещена российская кинопродукция.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана»

Где еще смотрят «Слово пацана»

Сериал набирает популярность везде, где в ходу русский язык, например в Казахстане. Фрагменты серий — с переводом и без — заполонили соцсети и стали причиной внимания журналистов и властей. А также казусных случаев: например, в Астане кто-то написал на автобусной остановке «чушпаны».

Однако в Казахстане запрещать «Слово пацана» не спешат: министр образования Саясат Нурбек на вопросы журналистов предложил «не делать преждевременных выводов». В полиции Астаны призвали родителей «держать под контролем детское внимание» и объяснять, что моралью фильма является то, что бандитов в финале ждет плохой конец. А вот полицейский Тамерлан Садыков заявил казахстанскому изданию «Караван», что сериал ему понравился, и призвал не сравнивать современных детей и подростков 1980-х — сейчас дети живут куда богаче и развлечений у них больше.

«Казахстанские пацаны выходят на „движняк“ в зависимости от местных уличных традиций, профессионализма полиции, развитости инфраструктуры и экономической ситуации в регионе и других факторов. Видеоконтент в этом большом механизме не играет особой роли», — прокомментировал политолог Газиз Абишев.

Сериал, в котором снялась модель и актриса Анастасия Красовская, привлек внимание и в Белоруссии. Иногда в парадоксальной форме: в TikTok завирусилось видео из города Горки, где студенты Белорусской сельхозакадемии дают «слово пацана», что будут ходить на пары. Официальные структуры реагировали на популярность российской кинопродукции сдержанно.

«Сериал „Слово пацана“ обвиняют в „романтизации“ криминального образа жизни, но это лишь поверхностный взгляд. Для тех же, кто все-таки видит в происходящем не очередной ремейк „Бригады“ или „Бумера“, становится ясно, что „Слово пацана“ — это вовсе не про романтизацию криминала», — отметили на белорусском Общенациональном телевидении.

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