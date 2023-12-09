Алексей Учитель: сериал «Слово пацана» популярен в РФ, на Украине и в США

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Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал популярным в России и на Украине, потому что снят талантливо и достоверно, заявил ТАСС народный артист России, режиссер Алексей Учитель. По его словам, сериал смотрят также русскоязычные жители Лос-Анджелеса.

Первое — он сделан талантливо, профессионально в высоком смысле слова, веришь очень сильно тому, что происходит на экране, прекрасный подбор и молодых, и известных актеров. Плюс сюжет и ситуация, которая всегда была зрителю интересна, — пояснил Учитель.

По его мнению, русскоязычное население Лос-Анджелеса смотрит сериал, поскольку в 1990-е многие из них наблюдали за описанными в ленте процессами, а кто-то и прошел через это. Режиссер считает, что сериал вызывает споры, так как это «обычное дело» для «интересного и серьезного произведения». Учитель назвал «Слово пацана» предостережением, а не романтизацией преступности. Сериал показывает, как это бывает жестко и больно, и очень важно, чтобы его не воспринимали как агитку, подчеркнул народный артист России.

Ранее Алексей Учитель, отец Анны Пересильд, сыгравшей в сериале «Слово пацана», рассказал, что выступал против съемок дочери в проекте. По словам Учителя, он изначально понимал, что проект вызовет много споров из-за поднимаемой в нем темы. Он считает, что на вопрос «Зачем это выносить на экран», есть простой ответ: «Чтобы остановить тех, кто на пороге этого».