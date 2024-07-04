«Мне сложно говорить с друзьями из-за СВО»: как сейчас живет артист Мигель

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Мигель (Сергей Шестеперов)

Режиссер и хореограф Сергей Шестеперов (Мигель) обрел популярность благодаря участию в шоу «Фабрика звезд» и как наставник в проекте «Танцы». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, что он говорил об СВО и Украине?

Чем известен Мигель

Сергей Шестеперов родился 21 июля 1982 в городе Химки Московской области, окончил Московский государственный университет культуры и искусств.

Творческая карьера артиста началась в 1999 году, когда он стал солистом балета в мюзикле «Метро». Затем он играл в спектаклях «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». В 2004 году Мигель стал участником шоу «Фабрика звезд» на Первом канале, которое проходило под наставничеством народной артистки СССР Аллы Пугачевой. На проекте он запомнился зрителю «Песней настоящего фаната Кайли Миноуг».

После участия в шоу «Фабрика звезд» Мигель сосредоточился на сольной карьере танцора, ставил шоу и разрабатывал клипы для артистов, в том числе работал с певцом Валерием Меладзе.

В августе 2014 года на ТНТ стартовал проект «Танцы», куда артист был приглашен в качестве наставника. Шоу снималось до 2022 года.

Что известно о личной жизни Мигеля

Мигель не раскрывает подробности личной жизни. В 2016 году ходили слухи о его отношениях с участницей второго сезона шоу «Танцы» Анастасией Вядро, однако хореограф опроверг наличие романа между ними.

Артист признавался в интервью, что около 11 лет встречался с девушкой, а после расставания с ней решил не связывать себя серьезными отношениями.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Мигель (Сергей Шестеперов)

Что Мигель говорил об Украине и СВО

Мигель в интервью YouTube-каналу «Сама Меньшова» рассказал, что был вынужден покинуть Украину в 2014 году на фоне происходящего в стране конфликта.

«В тот момент, когда я начал видеть на улицах очень нехорошо настроенных людей, я понял, что мне просто небезопасно там находиться», — уточнил он.

Также артист заверил, что был готов к началу спецоперации, потому что, по его мнению, этого нельзя было избежать. По словам Мигеля, его не испугали события, начавшиеся 24 февраля 2022 года.

«Еще два года назад в интервью я сказал, что сложности между Россией и Украиной никогда не закончатся. Я так давно наблюдаю за всеми этими событиями, с самого начала. И был готов к 24 февраля, меня это не шокировало и не испугало. Я был удивлен в том плане, что вот это наконец-то случилось. Понимал, что это неизбежно», — отметил хореограф.

У Мигеля осталось немало друзей на Украине, однако после начала СВО ему «сложно говорить» с ними.

Почему Мигель разочаровался в Пугачевой

Мигель в интервью Юлии Меньшовой рассказал, что разочаровался в Алле Пугачевой после того, как поработал с ней над проектом «Рождественские встречи». По его словам, певица вела себя высокомерно, из-за чего между ними произошел конфликт.

«Во время нашей последней работы я охренел от ее поведения, и это стерло все. Не могу и не хочу об этом говорить. Да, она позвала меня работать на свой проект „Рождественские встречи“. Она вела себя ужасно по отношению к коллективу, после этого я исключил эту букву из алфавита. Не хочу конкретизировать!» — рассказал танцор.

По словам Мигеля, Примадонна также была «беспощадным руководителям» во время шоу «Фабрика звезд». На проекте он исполнил с ней песню «Кафешка».

«Не все с возрастом мудреют. То, что происходило, было глупо. И меня это очень сильно разочаровало... Ну плохо все было, очень плохо и некрасиво», — пояснил танцор в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Чем сейчас занимается Мигель

Мигель в 41 год продолжает творческую карьеру, у него своя школа танцев в Москве. Весной на НТВ состоялась премьера юмористического шоу «Звезды», в котором артист выступил в качестве наставника одной из команд.

Также в 2024 году состоялась премьера фильма «Холоп 2», где Мигель исполнил роль учителя танцев.

Читайте также:

«Я не хочу войны»: куда пропала певица Анна Седокова, что говорила об СВО

«Эту войну надо остановить»: где сейчас актер Александр Носик, слова об СВО

Аргентина, британский паспорт, новая работа: куда пропал Сергей Брилев