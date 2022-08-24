Мигель рассказал, кого хочет видеть победителем «Новых танцев» Хореограф Мигель заявил, что хочет видеть победителем «Танцев» девушку

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Мигель

В конце августа стартует второй сезон «Новых танцев» на ТНТ. Это турнир с призовым фондом 7 млн рублей, в котором могут принять участие представители четырех категорий — соло, дуэты, команды и дети. Хореограф и член жюри всех сезонов «Танцев» Мигель рассказал, что очень хочет, чтобы в этот раз победила представительница женского пола, поскольку ранее финалистами были только мужчины, пишет «Слово и Дело»

Я очень хочу, чтобы выиграла девочка. Я даже как-то рискнул и собрал команду из одних девочек на шоу «Танцы». Надеюсь, в этом сезоне так и произойдет! — сказал он.

Хореограф также добавил, что у участников проекта есть уникальная возможность при помощи профессионалов показать свое искусство миллионной аудитории и выиграть деньги. По его словам, сейчас конкурсанты стали более осознанно подходить к соревнованию, ведь каждому дается всего один шанс, и «профукать» его еще обиднее, чем в предыдущем сезоне проекта. Участники понимают, что в батле важно все, начиная от эмоций до технического оснащения и вау-эффекта.

Накануне Иван Ургант презентовал клип с Паулиной Андреевой и Сергеем Мазаевым, в котором возобновил музыкальную карьеру под псевдонимом Гриши Урганта. В октябре артист готовится дать сольный концерт в Москве.