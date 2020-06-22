Шоу-бизнес

«Мистер зелёные глаза»: дочь Успенской показала фото молодого отца

07:05, 22 июня 2020 11
Любовь Успенская с дочерью Любовь Успенская с дочерью Фото: Ali Magomedov/Russian Look/Global Look Press

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала архивное фото, где отец держит её маленькую на руках. Она в прекрасных отношениях с бизнесменом Александром Плаксиным, у которого сейчас живёт в Америке.

На фото Татьяне не больше семи лет. Она поздравляет папу с днём отцов и благодарит за то, что он помогает ей «сохранять хладнокровие».

Я обожаю твое чувство юмора, твою тягу к красоте, а главное — твою нежную, неиссякаемую доброту. Ты — моя скала и мой центр спокойствия в этой бурной жизни, — подписала старый снимок дочь певицы.

Александр Плаксин — четвёртый муж Успенской. Они жили вместе с 1987 года. В последнее время пара рассталась и королева шансона утверждает, что бывший муж хочет отсудить у неё часть имущества. Она откровенно ненавидит Плаксина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина посвятила очередной пост в Instagram своей звёздной родительнице. Она опубликовала яркое фото люпинов и написала слова благодарности.

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