Миро назвала причину травли новой жены Петросяна

https://static.news.ru/photo/adc82632-98e8-11ea-ba50-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Известный блогер Лена Миро высказала мнение по поводу народной неприязни по отношению к супруге юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Поводом послужила перепалка между 31-летней девушкой и подписчиками в Instagram о её образе в косыночке.

Танечка обратила внимание не только на платочек, но и на свой собственный пряник, на манеру себя держать. Забыла собрать себя изнутри. Танечка, ты не Грейс Келли. И никогда ею не будешь, несмотря на все твои платочки, сумочки, туфельки, — написала блогер в своём «Живом журнале».

Миро заметила, что возлюбленная 74-летнего Петросяна сама по себе симпатичная, аккуратная и чистоплотная. А многочисленные негативные комментарии — это просто зависть.

Ранее Татьяна Брухунова примерила новый образ, однако вместо одобрения нарвалась в социальной сети на волну критики и сравнение со старушкой. Девушка обвинила в невежестве подписчиков, раскритиковавших её за фото с платком на голове. Фолловеры сравнили новый фешен-образ Татьяны Брухуновой с бабушкиным стилем, писал NEWS.ru.