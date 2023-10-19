Милохин улетел из Грузии после драки с местным русофобом Mash: на Даню Милохина напали в центре Тбилиси, ему пришлось улететь в Дубай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На российского блогера Даню Милохина напали в центре Тбилиси, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, на Милохина с кулаками набросился местный житель, к которому тиктокер заглянул в окно на первом этаже. Обращаться в полицию он не стал и быстро улетел из страны в Дубай, отмечает канал.

Как выяснил Mash, 21-летний тиктокер зашел в Groovy Roasters на улице Ниношвили, взял кофе и хотел отправиться по делам, но не удержался и заглянул в приоткрытое окошко одного из домов. Очевидцы рассказали каналу, что из жилища выбежал местный житель, начал избивать блогера под антироссийские лозунги и требовал от него «валить из страны».

К драке, пишет канал, подключились еще несколько человек, разнимать всех пришлось прохожим. После инцидента Милохин не стал обращаться к правоохранителям, однако после случившегося ретировался в Дубай.

Ранее приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев рассказал о жизни блогера за границей. Он сообщил, что регулярно поддерживает связь с сыном. Мужчина знает, что молодой человек ведет здоровый образ жизни и старается справиться с волной негатива, которая на него обрушилась.

Сам тиктокер признавался, что ему не нравится работа в Дубае. Блогер пожаловался, что создавать новые видеоролики вне России теперь «очень дорого и муторно». Он также посетовал на трудности с поисками операторов и нужной аппаратуры.