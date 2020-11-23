Михаил Муромов озвучил свою версию убийства Игоря Талькова

https://static.news.ru/photo/31de21f8-2e10-11eb-bb8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Певец Михаил Муромов заявил, что рок-музыкант Игорь Тальков погиб от выстрела, сделанного другом певицы Азизы Игорем Малаховым, который стрелял не целясь.

По словам Муромова, он не раз говорил о событиях 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Ленинграде, но озвученную им информацию не печатали в СМИ, пишут «Известия».

Всё время говорят, что виноват был Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился, — рассказал певец.

Артист утверждает, что Малахов «грохнул» в ответ на выстрел, не видя, куда стреляет. Конфликт во время концерта разгорелся из-за спора об очерёдности выхода на сцену, заявил Муромов.

В пылу Тальков выстрелил из газового пистолета, а Малахов — из настоящего. Это нигде и никогда не пишут. Во всём обвиняют Шляфмана. А Валере что оставалось делать? Ему сказали: «Езжай в Израиль», — вот он и уехал. И всё, — резюмировал музыкант.

Ранее певица Азиза поделилась подробностями убийства Талькова. По её версии, Тальков начал проявлять агрессию к Малахову и к ней. В итоге началась драка, в ходе которой бойфренда певицы били сразу пять человек, писал NEWS.ru.

Оружие, из которого был убит музыкант, не найдено, полный состав участников потасовки неизвестен, а само убийство до настоящего времени считается нераскрытым. Уголовное дело по факту убийства Талькова несколько раз приостанавливали. Его главный фигурант Валерий Шляфман через полгода после трагедии уехал на постоянное место жительства в Израиль. Ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.