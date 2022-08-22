«Мерзко»: зрители отреагировали на возвращение Урганта в телеэфир Зрители раскритиковали возвращение Ивана Урганта в эфир Первого канала

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Иван Ургант

Зрители Первого канала раскритиковали возвращение телеведущего Ивана Урганта в эфир Первого канала. Шоумен появился на экране в фильме «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий». Поклонница режиссера, к юбилею которого был приурочен показ ленты, заявила, что ей «до сих пор мерзко» от участия Урганта в документальной картине о Кончаловском.

Посмотрела фильм «Грех» (он был показан в тот же день, 20 августа. — NEWS.ru), понравился. Снято сильно и подбор актеров великолепен, а вот документальный фильм о Кончаловском — оскорбило появление этого трусливого патриота Урганта. До сих пор мерзко от его физиономии, все впечатление стёр. Первый канал оплошал, вставив этот персонаж в фильм, — написала на официальной странице Первого канала «ВКонтакте» зрительница Галина Андреева.

Интервью телеведущего Ивана Урганта показали в эфире Первого канала 20 августа в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» к 85-летию режиссера. Зрители отметили, что это первое появление шоумена на экране после его антивоенного поста в соцсети о спецоперации на Украине и временного отъезда за границу.

В начале августа Иван Ургант публично высмеял предложение отправить его на перевоспитание или уволить за отсутствие публичной поддержки спецоперации на Украине. В частности, он предложил распространить ответственность на всех ближайших родственников «запятнанных» деятелей культуры. Также телеведущий предложил убрать с российского рынка все альбомы Пола Маккартни, кроме Back in USSR, а в качестве гимна группы депутатов использовать песню «Фантазер». В заключение шоумен выступил с инициативой переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.

Группа расследования антироссийской деятельности объединила депутатов разных фракций, сенаторов, общественников, журналистов. Первое ее заседание состоялось в Госдуме 3 августа. Во время процесса был представлен список деятелей культуры, не поддержавших военную операцию на Украине публично. Их призвали «покаяться» или уволиться. В число тех, к кому высказывались претензии, оказался и Ургант.