«Мерзкий фильм»: звезда «Глухаря» отказалась от роли в картине «о войне» Звезда «Глухаря» Тарасова отказалась от съемок в фильме «о войне» из-за сценария

Фото: t.me/Victoria_Tar*

Виктория Тарасова

Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова отказалась от роли в новом фильме, в котором рассказывается о военном времени. В интервью NEWS, которое состоялось в рамках 11-го Забайкальского Международного Кинофестиваля, она назвала картину мерзкой и рассказала, что его снимает известных режиссер.

Стала читать сценарий и обомлела. Сюжет такой: два пацана воевали, один из них погиб. Второй вернулся домой и у него, простите, оказалась проблема с потенцией. Не получается спать ни с женой, ни с проститутками, роль одной из которых была предложена мне. Я, конечно, отказалась. Мерзкий фильм, как ни крути. Но он сейчас в производстве. Причем известный режиссер собрался снимать. Я убеждена, что ни в коем случае нельзя такое выпускать на экраны. Это как «голая вечеринка», но в кино, — подчеркнула Тарасова.

Актриса также рассказала, что мечтает снять художественный сериал про детей-героев Донбасса. Она отметила, что очень хорошо изучила тему за почти 10 лет работы с Донбассом. Тарасова считает, что это будет очень сложный проект, но именное такое кино, как она подчеркнула, сейчас нужно зрителям.

Также Звезда сериала «Глухарь» рассказала о «перевоспитании» коллеги Павла Деревянко во время поездки по Донбассу. Она отметила, что у артиста «на многое открываются глаза».