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Звезда «Глухаря» рассказала о донбасском перевоспитании Павла Деревянко

Звезда «Глухаря» Тарасова: в Донбассе у Деревянко на многое открылись глаза

Звезда сериала «Глухарь», актриса Виктория Тарасова рассказала о «перевоспитании» коллеги Павла Деревянко во время поездки по Донбассу. В интервью для NEWS.ru на полях 11-го Забайкальского Международного Кинофестиваля она отметила, что у артиста «на многое открываются глаза».

Я недавно на Донбасс ездила с Пашей Деревянко. Ко мне обратились общие знакомые, которые знают, что я давно помогаю жителям Донбасса: попросили в очередную мою поездку туда взять Пашу с собой, — объяснила Тарасова.

Артистка призналась, что изначально настороженно отнеслась к просьбе, так как Деревянко «поддался определенному клану» и «входил в тусовку» тех, что после начала спецоперации в соцсетях публиковали черные квадраты. Развеять сомнения помог командир интернационального батальона «Пятнашка» на Донбассе Ахра Авидзба, известный под позывным «Абхаз».

Я написала моему давнему другу Абхазу. Объяснила ему ситуацию, поделилась сомнениями: «Как быть, везти или нет?». Ахра ответил: «Привози. Перевоспитаем», — вспомнила Тарасова.

Актриса отметила, что в этой поездке сдружилась с Деревянко. Артист привез военным груз «на большую сумму», а сильно финансово помог детям в подшефных детских учреждениях Тарасовой.

В «Пятнашку» съездили, парни там ему многое рассказали, в том числе, о причинах СВО, об украинском неофашизме. Паша даже всплакивал, говорил, что у него на многое открываются глаза, — добавила артистка.

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