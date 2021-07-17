Менеджер МакSим высказалась о состоянии певицы

Медики не дают никаких прогнозов относительно выздоровления российской певицы МакSим (Марина Абросимова). Её состояние по-прежнему стабильно тяжёлое. Об этом заявила менеджер артистки Маргарита Соколова. Её слова приводит телеканал «360».

Врачи пока не дают прогнозов, никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда. Как на самом деле сейчас, я не могу сказать. Стабильно тяжёлое состояние, с какими-то минимальными улучшениями, по крайней мере, на вчерашний день, — сообщила она.

Представитель звезды с удивлением узнала, что в СМИ появилась информация об отказе одного лёгкого у певицы. Соколова пояснила, что в субботу лечащих докторов нет. Она даже не смогла предположить, откуда появилась такая информация.

Ранее Mash сообщил, что у Абросимовой начинает отказывать правое лёгкое. Подчёркивается, что даже аппарат ИВЛ не помогает поддерживать его в нормальном состоянии, эта ситуация сказалась и на работе сердца. Никакого подтверждения этой информации нет.

38-летнюю Марину Абросимову госпитализировали 16 июня. Через три дня её подключили к ИВЛ. Артистка не может дышать самостоятельно. У неё поражено более 70% лёгких.