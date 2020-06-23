Меладзе назвал свой брак и женитьбу брата фатальным совпадением

https://static.news.ru/photo/5b675cb6-b51a-11ea-9c45-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Валерий Меладзе, женатый на певице Альбине Джанабаевой, рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с исполнительницей Верой Брежневой. Он отметил, что обе девушки, в разное время бывшие солистками группы «ВИА Гра», попали в коллектив абсолютно случайно.

По словам Меладзе, оба случая повлекли за собой серьёзное продолжение. Певец заявил, что по своему обыкновению анализирует подобные совпадения уже после того, как всё произошло. Тем более что они с братом заранее не планировали заводить отношения с девушками из группы «ВИА Гра».

Конечно, что-то фатальное в этом есть. Вот так интересно сложилась судьба. Вообще, я не склонен нырять в омут с головой и задумываюсь над своими поступками, но все равно делаю то, что мне хочется, чего просит душа, — цитирует Меладзе «МК».

Певец находится в браке с Джанабаевой уже шесть лет. За это время у пары родились двое детей. Появление на свет первого ребёнка Меладзе с возлюбленной поначалу скрывали, так как исполнитель в то время ещё был официально женат на своей первой супруге. Константин Меладзе тоже ушёл из предыдущей семьи к певице из «ВИА Гры». Отношения между ним и Брежневой завязались ещё в 2005 году. Спустя десять лет они поженились. Детей у певицы и композитора пока нет.

Как ранее передавал NEWS.ru, 23 июня знаменитый советский и российский певец, заслуженный артист страны Валерий Меладзе отмечает 55-летний юбилей. Музыка и тексты композиций в его исполнении уже в течение многих лет покоряют сердца миллионов россиян.