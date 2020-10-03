Матери Бузовой не нравился ни один бойфренд дочери

https://static.news.ru/photo/076aec9c-0595-11eb-a02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86

Ни один из ухажёров Ольги Бузовой не пришёлся по душе её маме Ирине Александровне. Что касается нынешнего избранника певицы блогера Давида Манукяна, то, по слухам, и он попал чёрный список, однако звёздная родительница всё же решилась развеять сплетни и рассказала, как на самом деле относится к Даве.

Поводом для этой темы стало шоу «Битва экстрасенсов», на котором его участники заявили, что начинающий рэпер тоже не нравится Ирине Александровне. Ольга Бузова никак не ответила на утверждения «магов», а вот её мама решила высказаться по поводу ухажёра теледивы.

Мне, как и любой маме, не нравился ни один молодой человек Оли начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже, — приводит слова матери Бузовой Starhit.

В адрес Давида она при этом ничего плохого не сказала, но отметила, что почти не знакома с ним.

Мальчик симпатичный, харизматичный. Самое главное — прекрасно танцует. Для меня это уже главное достоинство в мужчине. Мы видимся только на праздниках, а там все белые и пушистые, — добавила Ирина Александровна.

Слухи о расставании Давы и Ольги ходят уже не первый месяц. После того как певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова удалила несколько фотографий своего возлюбленного рэпера Давида Манукяна со своей страницы в Instagram, подписчики начали говорить об их разрыве. Ясность в ситуацию внесла мама начинающего рэпера Анна Манукян. В начале сентября Ольга Бузова опубликовала видео с романтического вечера со своим возлюбленным Давидом Манукяном, чем доказала, что они всё ещё вместе.

В конце декабря 2019 года Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном, что вызвало слухи об их романе, но всё встало на свои места в финале шоу «План Б». По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин».

Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения. Влюблённые даже сделали одинаковые татуировки. Они набили знак бесконечности на запястьях.

Как писал NEWS.ru, ранее сам Манукян опроверг слухи о расставании с Бузовой.