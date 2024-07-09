Андрей Губин может вернуться на сцену впервые после 19-летнего перерыва Mash: Андрей Губин споет на своем творческом вечере в Сочи 23 августа

Фото: Владимир Яцина/ТАСС

Певец Андрей Губин

Певец Андрей Губин вернется на сцену впервые за 19 лет, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, артист выйдет на сцену 23 августа в Сочи на фестивале «Новая волна», где пройдет его творческий вечер.

Канал пишет, что Губин споет как минимум один свой хит. Остальные его песни, по данным Mash, исполнят другие артисты, среди которых Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков и Сергей Лазарев. Ведущими вечера станут Александр Ревва и Александра Ребенок.

Несколько месяцев назад Андрей Губин сообщил в интервью, что завершает карьеру и больше не планирует выступать на сцене. Артист отметил, что пока не знает, кому отдать свои композиции. Он признался, что не следит за современным шоу-бизнесом.

Певец также рассказал, что продюсер Игорь Крутой предлагал устроить концерт с его песнями. Сам Губин уточнил, что отказался выступать и даже выходить на сцену, но пообещал присутствовать в зале.

Артист также пожаловался, что ежедневно испытывает мучительную боль из-за своей болезни — двусторонней прозопалгии лица. Из-за болезни он испытывает проблемы с дыханием, дикцией и мимикой. Губин добавил, что уже 15 лет живет с нестабильным сердцебиением. По совету врачей, он пять раз в неделю занимается спортом.