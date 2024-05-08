Губин сообщил о завершении карьеры

Фото: Владимир Яцина/ТАСС

Андрей Губин

Певец Андрей Губин сообщил, что завершает карьеру и больше не планирует выступать на сцене. В беседе с KP.RU артист отметил, что пока не знает, кому отдать свои композиции. Он признался, что не следит за современным шоу-бизнесом.

Пока не знаю, кому дадут петь мои песни. Не особо слежу за современным шоу-бизнесом. Вот группа «Моя Мишель» мне нравится. Кто у нас еще есть? Клава Кока? Она красивая девушка, но поет не так красиво, — отметил Губин.

Певец также рассказал, что продюсер Игорь Крутой предлагал устроить концерт с его песнями. Сам Губин уточнил, что отказался выступать и даже выходить на сцену, но пообещал присутствовать в зале. Артист подчеркнула, что такая же ситуация была у Юрия Антонова: он находился в зале, пока другие певцы исполняли его песни.

Я пообещал, что буду в зале, но выходить на сцену отказался. Петь тем более не буду! Да и зачем мне петь старые песни? У меня новые песни лучше старых. Обычно артисты, если новых песен хороших нет, поют старые. Но это не мой случай. Мне это неинтересно, — добавил Губин.

Российский рэпер Егор Крид ранее допустил, что может завершить музыкальную карьеру. Он заявил, что устал от спешки. Сейчас, по словам Крида, ему хочется пожить для себя и, может быть, создать семью. При этом рэпер сообщил, что ему было бы интересно заниматься продюсированием.