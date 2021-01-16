Манукян официально подтвердил свою женитьбу на Бузовой

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Давид Манукян, встречавшийся с Ольгой Бузовой, официально подтвердил, что женился на телеведущей. Это произошло в ходе 12-го сезона шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия».

Первый выпуск шоу начался с сенсации. Манукян вместе с партнёршей Дарьей Палей исполнил ча-ча-ча, вызвав восторг публики. Как выяснилось, блогер несколько лет занимался бальными танцами, поэтому его движения показались всем столь отточенными.

В связи с этим судьи решили следующие выступления жениха Бузовой оценивать по более высокому счёту. При этом рэпер признался, что мог бы танцевать и лучше, но ему мешает лишний вес. И тогда член жюри Егор Дружинин предложил заменить Манукяна на Бузову, которая станет участницей шоу, а сам Дава — профессиональным танцором.

Оля Бузова — ваша супруга, да? — уточнил у Манукяна хореограф, на что получил положительный ответ.

Другой член жюри Николай Цискаридзе напомнил, что Бузова уже была участницей шоу «Танцы со звёздами» и даже дошла до финала.

Слухи о женитьбе Манукяна на Бузовой муссировались в Сети с начала января. Позже выяснилось, что пара провела на Мальдивах роскошную свадьбу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что только три человека знали, что Ольга Бузова летит из Санкт-Петербурга в Москву, заявила сама певица. Она уверена, что её фамилией воспользовались. Во Внуково 17 января собрались люди, которые пели песни Бузовой, читая слова с телефона. При этом молодые люди находились в здании прилётов международных рейсов, куда должен был выйти прибывающий в тот же аэропорт политик Алексей Навальный.