Макаревич подтвердил массовую отмену концертов «Машины времени» в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич подтвердил РИА Новости массовую отмену концертов группы в России. В частности, речь идет об отмене выступлений в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге.

Конечно, правда [концерты отменяются], — ответил музыкант на соответствующий вопрос.

Макаревич не смог объяснить, почему на сайте группы все еще висит афиша с расписанием выступлений. По его словам, этот вопрос необходимо задавать директору группы, который непосредственно занимается организацией концертов и обновлением информации на сайте.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич и группа «Машина времени» намерены провести в России новый тур под названием «Мы рядом». Сообщалось, что большая часть выступлений тура отменена, но идут продажи билетов в Уфе, Казани, Волгограде и других регионах.