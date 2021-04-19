Маг рассказала о проблемах на «Битве экстрасенсов»

https://static.news.ru/photo/2f273e42-a17c-11eb-a266-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/bitva_extrasensov_tnt/

Участница одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Мариам Циминтия приоткрыла закулисье популярного шоу. По её словам на проекте участникам приходилось настолько непросто, что каждый раз оставался страх оступиться.

Напряжение на проекте подогревалось тем, что о съёмках экстрасенсам сообщали буквально за день. Поэтому, по словам Мириам, она старалась отсыпаться и ходить в парки, в лес, чтобы набраться энергии извне.

Если человек в плохом настроении, то он может потерять уровень восприятия и увидеть хуже, чем может, — поясняет одна из успешных участниц шоу о сверхъестественном.

Мариам рассказывает, что до начала проекта у неё были видения: тёмная комната и рука, тянущаяся к чему-то синему. Растолковать их маг смогла только после того, как включила телевизор и узнала о кастинге на проект, пишет «Собеседник».

Но радость от того, что пройден кастинг, сменилась тяжёлыми переживаниями за тех людей, чьи дела расследовали экстрасенсы.

Поскольку тяжело переживаю боль других, испытывала сильные потрясения вместе с ними, — вспоминает участница «Битвы».

По её словам, напряжение перед съёмками было огромным и эмоциональный фон стал самым сложным испытанием в шоу. Приятными же оказались поездки и общение с другими участниками проекта.

Как сообщалось ранее, экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов, который объявил о заболевании раком лимфатической системы, мог стать жертвой порчи. Такое мнение высказала сначала телеведущая Лера Кудрявцева, а потом и его брат.