Мадонна пожертвовала $1 млн на лекарство от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e2984f14-7678-11ea-b68e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya /Global Look Press

Американская певица Мадонна передала $1 млн в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. Организация занимается поиском лекарств от коронавирусной инфекции.

Деньги пойдут в фонд реагирования на COVID-19, которым управляют партнёры фонда Gates Philanthropy Partners, а не в сам фонд, — заявила представитель организации.

Мадонна заявила, что направляет медикам, учёным и специалистам по оказанию первой помощи «огромную благодарность и силы», сообщает журнал Variety.

Ранее стало известно, что фонд Билла и Мелинды Гейтс планирует выделить до $100 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией.

NEWS.ru писал, что российские специалисты завершат испытание вакцины от коронавируса на животных в конце апреля. Она тестируется на мышах, хорьках и низших приматах. Генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов заявил, что на людях вакцину будут тестировать к июню.

Американские учёные из Питтсбургского университета провели успешные испытания от COVID-19 на мышах. Их организм стал производить антитела для нейтрализации вируса.

Всего в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, скончались 59 тысяч, более 228 тысяч излечились.