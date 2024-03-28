«Людям не угодить»: Мари Краймбрери о звездах, помогающих жертвам теракта Мари Краймбрери раскритиковала россиян, считающих деньги знаменитостей

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Мари Краймбрери

Если человек перевел хотя бы один рубль на помощь нуждающимся, то это уже классно и заслуживает уважения, заявила певица Мари Краймбрери на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафоне в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского. Таким образом она ответила на вопрос журналиста, который спросил, как она относится к тому, что знаменитости озвучивают суммы, переведенные пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Артистка добавила, что люди, сидящие дома, не должны считать чужие деньги и заявлять, что кто-то сделал слишком мало, передает корреспондент NEWS.ru.

Людям не угодить примерно никогда. Я никак не считаю, потому что мне кажется, что даже если человек перевел один рубль, то это уже классно. Когда ты сидишь дома, считаешь чужие деньги и думаешь, что кто-то делает мало, посмотри на себя и подумай, что сделал ты, — заявила Краймбрери.

Говоря о том, нужно ли помогать по-тихому или публично, артистка добавила, что тут нет правильного решения. По ее словам, знаменитостей осуждают в любом случае, так как считают, что они либо не помогают, либо пиарятся на этом.

Тут останешься виноватым в любом случае. Делаешь по-тихому — считают, что не помогаешь, делаешь по-громкому — говорят, что ты хайпишь. Поэтому какое правильное решение? — отметила певица.

Краймбрери также призналась, что призывает всех не покупать ей подарки на день рождения, а жертвовать их на благотворительность. По ее словам, очень часто люди нуждаются в помощи, и это отличный способ оказать ее.