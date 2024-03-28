Мари Краймбрери объяснила, почему отказывается от подарков на дни рождения Краймбрери отказывается от подарков на дни рождения ради благотворительности

Фото: NEWS.ru

Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери на благотворительном марафоне в поддержку подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского призналась, что призывает всех не покупать ей подарки на день рождения, а жертвовать их на благотворительность. По ее словам, очень часто люди нуждаются в помощи, и это отличный способ оказать ее, передает корреспондент NEWS.ru.

Каждый свой день рождения я делаю акцию: «Не дарите мне подарки, помогите другим людям». Мне кажется, что это правильно. Люди нуждаются часто в помощи, — рассказала Краймбрери.

Певица также призналась, что абсолютно всегда она может легко отказаться от подарка вне зависимости от его стоимости. Это правило, добавила она, особенно актуально, если человек ей неприятен.

Важно делать добро, важно помогать людям, и что самое главное — не существует маленькой или большой помощи, — добавила артистка.

На мероприятии Краймбрери также призналась, что секретом ее идеальной внешности являются позитивные эмоции и правильные люди рядом. Она заявила, что красота человека полностью зависит от внутреннего состояния. Поэтому важнее всего, как человек живет и относится к жизни, добавила певица.