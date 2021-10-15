«Люда спивается»: известная певица оказалась в нищете

Известная в Белоруссии исполнительница Людмила Исупова, которая была единственной женщиной, певшей в мужском ансамбле «Песняры», оказалась в беде. Об этом NEWS.ru сообщили её знакомые. Они рассказали, что звезда советской эстрады «спивается» и живёт в нищете. По их словам, в минской квартире Исуповой почти нет мебели и отключён газ из-за длительной неуплаты.

Мы боимся, что Люда спивается. Мебель ведь не сама по себе испарилась из её квартиры, отключён газ. Вот-вот перестанут давать тепло. И мы собственными глазами видели, как в её спальне на кровати спал — в одежде и ботинках — посторонний и явно нетрезвый мужчина, — рассказали знакомые Исуповой.

Они добавили, что в ответ на вопрос об этом мужчине певица заявила, будто беспокоиться за неё не стоит, а незнакомец — якобы просто «сосед, попросившийся переночевать», с которым она «вчера совсем немножко подгуляла». Друзья просят её «одуматься».

Журналист NEWS.ru побывал в гостях у Исуповой и убедился: 70-летняя певица действительно живёт бедно и нуждается в помощи друзей и коллег. Даже внешне Людмила Исупова производит не лучшее впечатление. Хотя сама певица утверждает, что ей не требуется чья-либо поддержка.

У меня всё есть, мне ничего не надо, — заявила NEWS.ru Людмила Исупова.

Однако знакомые певицы всё же надеются, что друзья и коллеги Исуповой не останутся равнодушными к её судьбе.

Возможно, найдутся профильные специалисты, которые захотят и смогут помочь Люде. И с подключением газа надо решить вопрос, и чтобы отопление не отключили. Лишь бы не было поздно. Надо спасать человека, — говорят в окружении певицы.

Ранее исполнительница Бьянка (Татьяна Липницкая) призналась, что на пике популярности, который пришёлся на 2000-е годы, она нередко злоупотребляла алкоголем после концертов. Пристрастие к спиртному в итоге негативно повлияло на её востребованность и авторитет в шоу-бизнесе.