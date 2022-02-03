«Любят преувеличивать»: иллюзионист Сафронов отверг госпитализацию

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Иллюзионист Андрей Сафронов не госпитализирован, а проходит плановую диспансеризацию, рассказал его брат Сергей Сафронов. По данным «Газеты.Ru», ранее 39-летний ведущий жаловался на проблемы после перенесённого коронавируса.

Андрей проходит обычную диспансеризацию, — подчеркнул Сергей Сафронов. Ранее народного артиста России Бориса Щербакова повторно госпитализировали из-за заражения коронавирусом. По данным СМИ, изначально он обратился к медикам из-за сильной слабости...