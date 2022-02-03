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«Любят преувеличивать»: иллюзионист Сафронов отверг госпитализацию

Иллюзионист Андрей Сафронов отверг информацию о госпитализации из-за COVID-19
12:13, 03 февраля 2022
«Любят преувеличивать»: иллюзионист Сафронов отверг госпитализацию Иллюзионист Андрей Сафронов Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Иллюзионист Андрей Сафронов опроверг сообщения ряда СМИ о госпитализации из-за осложнений после коронавируса. По его словам, семья сейчас проходит ежегодную диспансеризацию.

Всё хорошо. Мы всей семьёй раз в год проходим обычное годовое обследование организма. Просто пресса любит всё преувеличивать. Я ковидом не болел, у меня вакцинация. Всем хорошего настроения! — рассказал Сергей.

Накануне СМИ распространили сообщение о том, что Андрей Сафронов попал в больницу. Причиной якобы стали последствия перенесённого коронавируса.

Иллюзионист Сафронов долгое время работал ведущим шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ.

Ранее сообщалось, что ведущий КВН Александр Масляков заболел коронавирусом, из-за этого он пропустит начало нового сезона передачи. Вместо него ведущими будут приглашённые известные игроки и люди, «не чужие игре и передаче».

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