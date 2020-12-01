Лоза рассказал, при каких условиях позволит ИИ перепеть «Плот»

https://static.news.ru/photo/a6718898-3464-11eb-ba3e-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Певец Юрий Лоза назвал условия, при которых позволит искусственному интеллекту и нейросетям перепеть песню «Плот» в рекламных целях.

В самих технологиях он не видит ничего плохого, однако всё зависит от окраски и контекста. По словам музыканта, ему предлагали предоставить свой хит для рекламного ролика, где по идее авторов он должен был появиться на плоту.

И всё это должны были снять в таком пародийном, смешном стиле. Я отказался — хотя хорошие деньги предлагали, — потому что это противоречило самой песне. Она же не юмористическая, а серьёзная. Её знают по всему миру, переводят на английский, в Америке поют, — подчеркнул Лоза.

Певец также отметил, что современные технологии достигают фантастического развития и проникают во все сферы жизни человека. Он напомнил о фильме «Суррогаты» с Брюсом Уиллисом, в котором роботы-заменители выполняют все рабочие и социальные обязанности. Артист считает, что и такой технологический прогресс скоро наступит, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Лоза позитивно отозвался о главе Роскосмоса Дмитрии Рогозине, песни которого были обнародованы на официальном портале государственной корпорации. Музыкальные произведения исполнили Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян. Сами песни Рогозина посвящены России, космосу, охоте и не только.