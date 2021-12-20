«Всем нужен «Плот»: Лоза — о том, предлагали ли ему спеть за коньяк

Певец Юрий Лоза рассказал NEWS.ru, что ему никогда не предлагали спеть песню «Плот» за бутылку коньяка. При этом каждый месяц к музыканту обращаются организации с просьбой поздравить кого-нибудь в Интернете или исполнить свои произведения. Он отметил, что иногда откликается на такие предложения.

Нет, такого не было. Официальные структуры, которые я поздравляю, которые есть в Интернете и которые платят налоги, — от них поступали предложения, и я иногда на такие предложения откликаюсь, чтобы кого-то поздравить. Это такой вот побочный заработок, — сказал Лоза.

Певец подчеркнул, что к нему каждый месяц обращаются с просьбой поздравить, приехать и исполнить свои произведения.

Конечно же, всем нужна песня «Плот». Все хотели бы, чтобы я её спел, — добавил артист.

Ранее певец Юлиан заявил, что не выступает на корпоративах «за еду», поскольку его и так приглашают на частные мероприятия, в том числе на новогодние праздники. Музыкант пояснил, что количество подобных вечеринок зависит от востребованности артистов.

В августе народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции нищенствуют простые музыканты и певцы, не получающие «ни стипендии, ни пенсии». Он пояснил, что речь не идёт о знаменитостях.