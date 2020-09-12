«Бесконечные ноги»: Лобода взбудоражила поклонников откровенным фото

https://static.news.ru/photo/c33b028a-f4f7-11ea-9404-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: lobodaofficial/instagram.com

Украинская певица Светлана Лобода поделилась со своими поклонниками фотографией с необычного ракурса. На снимке она запечатлена в коротком облегающем чёрном платье без бретелей.

Кадр был опубликован на странице артистки в Instagram.

Пятничная прохлада — разве повод отказаться от короткого платья? Собираюсь на концерт, а как планируете провести выходные вы? — поинтересовалась у подписчиков исполнительница.

Однако её вопрос, как и ответы на него, утонули в волне обсуждения самого снимка. Хотя внимание юзеров привлекло даже не платье, а ноги певицы. Благодаря ракурсу — фото сделано немного снизу — они кажутся особенно длинными.

Большинство комментариев оказались чередой комплиментов артистке. Причём подобрали самые разные эпитеты. Как отметила одна из подписчиц, «бесконечные ноги» Лободы сводят с ума не только мужчин, но и женщин.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, певица поделилась снимками с вечерней прогулки, на которой запечатлены её мама и сестра Ксения.