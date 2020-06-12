«Мои любимые девочки»: Светлана Лобода показала маму и сестру

https://static.news.ru/photo/680bfd1a-0e4d-11ea-8728-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Украинская певица Светлана Лобода старается не показывать свою семью. Однако сегодня звезда решила поделиться снимками с вечерней прогулки, на которой запечатлены её мама и сестра Ксения.

Мои любимые девочки. Всегда в моем сердце. Никому и никогда не дам их в обиду, — написала светская львица в Instagram.

Поклонники отметили, что мама звезды выглядит роскошно для с воих лет. Многие подчеркнули, что мечтают увидеть младшую дочку Лободы. В 2018 году певица родила дочь Тильду, отцом которой по слухам может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный теледоктор страны Елена Малышева в прямом эфире Instagram поссорилась с одним из своих подписчиков. Пользователь под никнеймом Anfisaqwerty начал критиковать ведущую. При этом он поставил на свою аватарку фотографию популярной певицы Светланы Лободы.