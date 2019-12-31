https://static.news.ru/photo/08a11ee8-2c3c-11ea-ae1d-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram смелый новогодний наряд. Артистка предстала перед поклонниками в полуобнажённом виде и шляпе.

На встречу к Новому году, — так подписала снимок певица.

Поклонники поздравили исполнительницу с праздником и одновременно выразили удивление её нарядом.

«Скоро голая куда-нибудь пойдёт, подождём», — спрогнозировал один из подписчиков. «На встречу к Новому году без трусов, феноменально», — сыронизировал другой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Светлана Лобода обнародовала клип на песню «Мира мало». Ролик был попутно снят во время фотосессии.