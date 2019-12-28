Певица Светлана Лобода обнародовала клип на песню «Мира мало». Ролик был «попутно» снят во время фотосессии.
На видео она восседает на белом единороге в сияющем платье, которое оставляет открытыми ноги певицы, а ближе к концу песни исчезает вовсе. В какие-то моменты Лобода прижимается к единорогу, будучи полностью обнажённой. По крайней мере, такая иллюзия создаётся при просмотре клипа благодаря специально подобранным ракурсам и освещению.
По словам певицы, таким образом она
Как ранее писал NEWS.ru, после концерта в Воронеже Лобода заявила об окончании в 2019 году выступлений в рамках Superstar Show.
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