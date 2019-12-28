https://static.news.ru/photo/3e8fd466-2b21-11ea-bed5-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Светлана Лобода обнародовала клип на песню «Мира мало». Ролик был «попутно» снят во время фотосессии.

На видео она восседает на белом единороге в сияющем платье, которое оставляет открытыми ноги певицы, а ближе к концу песни исчезает вовсе. В какие-то моменты Лобода прижимается к единорогу, будучи полностью обнажённой. По крайней мере, такая иллюзия создаётся при просмотре клипа благодаря специально подобранным ракурсам и освещению.

По словам певицы, таким образом она сделала новогодний подарок для своих подписчиков в Instagram. Премьера клипа состоялась только на этом сервисе, однако интернет-пользователи уже начали «перезаливать» его на другие ресурсы.

Как ранее писал NEWS.ru, после концерта в Воронеже Лобода заявила об окончании в 2019 году выступлений в рамках Superstar Show.