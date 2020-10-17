Лобода похвасталась кольцом на безымянном пальце

https://static.news.ru/photo/59294d04-1160-11eb-829b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода в свой день рождения выложила в Instagram фотосессию в прозрачном лифе из ванной с лепестками роз. Подписчицы звезды заметили на её безымянном пальце кольцо и заговорили о скорой свадьбе певицы.

Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится, как можно дольше! У меня есть всё, о чём я мечтала. И даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты, — написала она.

У Лободы есть 9-летняя дочь Евангелина, отцом которой является бывший муж Светланы, хореограф Андрей Царь. А кто отец младшей дочери Лободы — до сих пор тайна. Хотя фанаты исполнительницы уверены, что артистка родила от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна и в честь него же назвала дочь Тильдой.

Как объяснила KP.RU дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова, на день рождения Светлана получила кольцо в 10 карат. По её мнению, украшение стоит около миллиона долларов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лобода изменила причёску на каре и поклонники приняли её за жену рэпера Джигана Оксану Самойлову. Носившая долгое время яркий блонд и локоны ниже плеч Лобода существенно укоротила волосы.