https://static.news.ru/photo/9fda9e40-2991-11ea-a5a8-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известные исполнители Сергей Лазарев и Светлана Лобода помирились после ссоры. Разногласия между звёздами, как считается, возникли из-за недовольства Лазарева тем, что Лободу сделали хедлайнером музыкальной премии.

По словам коллег артистов, представитель РФ на Евровидении не сдержался и накричал на экс-солистку «ВИА Гры». Та перестала с ним разговаривать и даже отписалась от певца в соцсетях. Помирились звёзды на программе «Привет, Андрей!». Артисты признались, что уже давно не держат зла друг на друга, а прошлые неурядицы хотят оставить в уходящем году.

Андрей Малахов попросил артистов обнять и поцеловать друг друга, чтобы показать всей стране достойное примирение.

Как ранее писал NEWS.ru, историк моды Александр Васильев раскритиковал наряд Светланы Лободы, который певица надела на вручение премии «Золотой граммофон». Васильев едко заметил, что Лобода будто «собралась на конкурс красоты в райцентре».