Little Big предрекли неприятности из-за переоформления авторских прав Глава ФПБК Бородин: Little Big проверят из-за переоформления авторских прав

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская

Группу Little Big проверят после переоформления прав на товарный знак коллектива, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что необходимо узнать, какое было основание для переоформления прав и было ли об этом уведомлено Министерство юстиции.

В понедельник подготовим запрос в прокуратуру, чтобы проверили, какое было основание переоформить документы, уведомили Министерство юстиции или нет. Попросим посмотреть последние концерты уже с переоформленными правами. Если будут нарушения, то попросим привлечь к ответственности, — заявил Бородин.

По его словам, таким образом лидер Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытается уйти от отчетности, скрыть свои доходы. Глава ФПБК подчеркнул, что Министерство юстиции требует от иноагентов отчет «вплоть до купленной буханки хлеба».

Мы понимаем сейчас, что человек пытается уйти таким образом от отчетности, потому что Минюст требует вплоть до купленной буханки хлеба отчитываться. Соответственно, таким образом человек хочет скрыть свои доходы, но мы этого не дадим, — заключил Бородин.

Ранее стало известно, что Прусикин переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива Алину Пязок. Это позволяет ему получать авторские и другие отчисления с песен группы и таким образом зарабатывать в России, будучи за границей.