Лещенко рассказал, кто поздравил его первым в его день рождения

Певец Лев Лещенко, которому недавно исполнилось 80 лет, в разговоре с Sobesednik.ru признался, что первым человеком, кто поздравил его с днём рождения, был продюсер Игорь Крутой. Музыкант уточнил, что товарищ позвонил ему в 00:30.

Первым меня поздравил Игорь Крутой — в полпервого ночи, хотя для меня это утро уже. Проснулся сегодня в пять утра. Мучался, мучался... В голове, не скрою, рой всевозможных мыслей, — заявил Лещенко.

Исполнитель добавил, что самым запоминающимся подарком на 80-летие стала награда от президента РФ Владимира Путина: он вручил ему новый орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Творческая биография Лещенко насчитывает свыше 30 студийных альбомов и сборников, певец часто выступал в дуэте с не менее известными музыкантами — Людмилой Сенчиной, Софией Ротару, Валентиной Толкуновой, рок-группой «Мумий Тролль», Тамарой Гвердцители, Анной Герман, близким другом Владимиром Винокуром и другими. На большой сцене Лещенко почти 60 лет.

Ранее председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что Лещенко является образцовым патриотом, любящим свою родину, а благодаря «созидательному труду» ему удалось достичь успеха в профессиональной карьере. Он также поздравил музыканта с 80-летием.